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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
'Akşam gezmesine çıktık' dediler, araçlarından uyuşturucu madde ile yakalandılar

'Akşam gezmesine çıktık' dediler, araçlarından uyuşturucu madde ile yakalandılar

Maddelerden görüntü

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Akalan Eroin Trol 

-Şahıslardan görüntü
-Polis ekiplerinden görüntü
-Aracın çekilmesinden görüntü
-Şahısların gözaltına alınmasından görüntü

( DENİZLİ ) "Akşam gezmesine çıktık" dediler, araçlarından uyuşturucu madde ile yakalandılar DENİZLİ

- Denizli’de çarşı ve mahalle bekçilerinin şüphelenerek durdurmak istedikleri araç kaçmaya çalışırken yakalandı. Araçta bulunan 3 kişinin sokağa çıkma izinlerinin olmadığı belirlenirken yapılan aramalarda ise farklı miktar ve çeşitlerde uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Olay, Pamukkale ilçesi Fesleğen Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; çarşı ve mahalle bekçileri devriye görevi sırasında durumlarından şüphelendikleri aracı durdurmak istedi. Bu esnada aracın içerisindeki 3 kişi kaçmaya çalıştı. Çarşı ve mahalle bekçilerinin kaçmasına izin vermediği aracın içerisindeki kişilerin neden dışarıda oldukları sorulduğunda ise gezmeye çıktıklarını söylediler. Araçta yapılan aramalarda ise farklı miktarlarda uyuşturucu hap, eroin ve kristal olduğu değerlendirilen uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için 3 kişiye 9 bin 450 TL ceza işlem uygulanırken trafik ekiplerince de yapılan kontrollerde araç sürücüsüne 6 bin TL ceza işlem uygulandı. 3 gencin akşam gezmesi 15 bin TL’ye mal olurken araçta bulunan uyuşturucu maddeler nedeniyle gözaltına alındılar. (FP-MB-Y)
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