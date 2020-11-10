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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Akrobasi pilotu baba kız 'Ata'ya saygı uçuşu' gerçekleştirdi - ESKİŞEHİR

Akrobasi pilotu baba kız 'Ata'ya saygı uçuşu' gerçekleştirdi - ESKİŞEHİR

Akrobasi pilotu baba kız "Ata'ya saygı uçuşu" gerçekleştirdi - ESKİŞEHİR - Törenden ve uçuştan görüntüler Akrobasi pilotu baba kız "Ata'ya saygı uçuşu" gerçekleştirdiESKİŞEHİR (AA) - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yılı dolayısıyla akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener ve babası Ali İsmet Öztürk, saygı uçuşu gerçekleştirdi.Yurt içi ve yurt dışındaki etkinliklerde Türkiye'yi ve Türk kadınını temsil eden, ülkenin ilk profesyonel kadın akrobasi pilotu 29 yaşındaki Semin Öztürk Şener ve babası Ali İsmet Öztürk, Atatürk'ü anmak için Eskişehir 'in Sivrihisar ilçesindeki Necati Artan Tesisleri'nden saat 08.55'te havalandı.Ali İsmet Öztürk ile kızı Semin Öztürk Şener, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası kapsamındaki saygı uçuşunu saat 09.05'te gerçekleştirerek, tamamladı.

Akrobasi Pilotu Yurt Dışı 

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