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11 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Akrabasını öldüren seyis tutuklandı

Akrabasını öldüren seyis tutuklandı

Fırat Polater’in emniyetten çıkışı

Hipodrom Polis Hastane Sağlık Ekipleri Cinayet 

-Arşiv görüntüler

( ADANA )- Emniyetteki ifadesinde cinayeti kabul eden zanlının, öldürdüğü akrabası ile geçmişten bu yana aralarındaki husumet bulunduğunu söylediği öğrenildi ADANA

- Adana’da hipodromda tartıştığı akrabasını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan seyis tutuklandı. Olay, 2 gün önce merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesinde bulunan Adana Hipodromu'nda meydana geldi. İddiaya göre, seyis Selçuk Turan (39), uzaktan akrabası olan seyis Fırat Polater ile aralarındaki eski bir husumetten dolayı telefonda tartıştı. Bunun üzerine Turan, akşam saatlerinde Polater’in yanına gitti. Yine tartışıp küfürleşen seyisler kavga etmeye başladı.
Kavganın büyümesiyle Fırat Polater, Selçuk Turan’ı bıçaklayarak öldürdü ve olay yerinden kaçtı. Hipodrom güvenliklerinin durumu fark etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırılan Selçuk Turan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Fırat Polater ise Yüreğir İlçesi’ne bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi ara sokaklarında polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde cinayeti kabul eden ve Turan ile geçmişten bu yana aralarının bozuk olduğunu söyleyen Polater, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı. (UMT-
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