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22 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Akrabasına para vermeyen sağlık çalışanı bıçaklandı

Akrabasına para vermeyen sağlık çalışanı bıçaklandı

Polisin zanlıyla birlikte bıçak araması

İlk Müdahale Polis Polis Merkezi Akalan Sağlık Çalışanı 

-Zanlıya bıçağın yerinin sorulması
-Zanlının apartmana götürülmesi
-Sağlık biriminin görüntüsü
-Sağlık biriminden genel ve detay görüntü
-Yaralının fotoğrafları

( ADANA )- Adana’da bıçakla ağır yaralanan sağlık çalışanı yoğun bakıma kaldırıldı ADANA

- Adana’da bir sağlık çalışanı Sarıçam Sıtma Savaş Biriminde akrabası tarafından para vermediği gerekçesiyle bıçaklanarak yoğun bakıma kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre olay Sarıçam ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre göre, B.D, teyzesinin kocası Ali Aldatmaz'ın görev yaptığı Sarıçam Sıtma Savaş Birimi'ne gitti. Burada B.D. para istediği Aldatmaz'ı vermediği için bıçakla yaralayıp kaçtı. Aldatmaz, ambulans ile önce Balcalı Hastanesine ilk müdahalenin ardından ise Adana Şehir Hastanesine sevk edildi. Aldatmaz ağır yaralandığı için yoğun bakıma kaldırıldı. Bu arada zanlı ise Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından annesinin evine kaçtığı sırada yakalandı. Polis zanlıya bıçağı attığı yeri göstermesi için bir süre arazi de ve apartman içinden arama yaptı. Ancak zanlı bıçağı attığı yeri göstermedi. Zanlı ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (FKE-
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