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23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Akrabaları tarafından balta ve kürekle darp edildi

Akrabaları tarafından balta ve kürekle darp edildi

Vatandaşın hastaneye getirilmesi

İlk Müdahale Hastane Jandarma Sağlık Ekipleri 

-Hastaneden görüntüler
-Yaralı vatandaştan röportaj
-Detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde hurda toplamaya çıkan yabancı uyruklu şahıs, tartıştığı akrabaları tarafından başından balta ve kürekle darp edildi.Olay, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Uzuntarla D100 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah hurda toplamaya çıkan Suriye uyruklu Hüseyin E., bir süre sonra yanına balta ve kürekle gelen iki akrabası ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Hüseyin E., ismi öğrenilemeyen akrabaları tarafından başından yaralandı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Hüseyin E., Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı."Neden vurduklarını bilmiyorum"Hastanede tedavi edildikten sonra taburcu edilen Hüseyin E., "Ben hurda toplamaya çıktım. Hurda topladığım esnada iki kişi yanıma geldi. Ellerinde balta ve kürek vardı, başıma vurdular. Daha sonra ise yaralandım ve hastaneye getirildim. Beni vuranları tanıyorum, akrabam ama neden vurduklarını bilmiyorum" dedi.
Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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