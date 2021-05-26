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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Akrabalar arasındaki kavganın ardından çok sayıda gözaltı

Akrabalar arasındaki kavganın ardından çok sayıda gözaltı

- Olay yerinden görüntüler

Polis Bild Ağır Yaralı Polis Ekipleri 

-- Gözaltına alınan şahısların emniyete getirilişi
-- Detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişinin ölmesi 1 kişinin yaralanması olayıyla ilgili olarak çok sayıda kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Buğdaylı Mahallesi 4221. Sokak üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada tabanca ile yaralanan 20 yaşındaki Yunus A. hayatını kaybederken babası İbrahim A. ise ağır yaralı olarak Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri; olayla ilgili çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar ifadelerinin alınması için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
(TB-
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