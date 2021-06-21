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21 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Akrabalar arasındaki alacak verecek kavgası kanlı bitti

Akrabalar arasındaki alacak verecek kavgası kanlı bitti

Ambulansın gelişi

İlk Müdahale Silahlı Kavga Akalan Alacak Verecek Meselesi 

-Sağlık ekiplerinden görüntü
-Yaralıdan görüntü
-Hastaneden görüntü
-Genel ve detay

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman’ın Kahta ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Hürriyet Mahallesi 8040 Sokak içerisinde akrabalar arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Henüz kim tarafından ateşlendiği tespit edilemeyen pompalı av tüfeğinden çıkan saçmalar 32 yaşındaki Ahmet Keskin’e isabet etti. Ayağından vurulan Keskin, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri kavga olayına karışan ve Keskin’i ayağından vuran şahıs yada şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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