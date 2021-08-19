Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Akrabalar arasında silahlı çatışma: 2 yaralı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Akrabalar arasında silahlı çatışma: 2 yaralı

Akrabalar arasında silahlı çatışma: 2 yaralı

Ambulansın gelişi

Silahlı Kavga Silahlı Çatışma Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Hastane Bahçesi 

-Yaralıdan görüntü
-Sağlık ekiplerinden görüntü
-Kavgadan görüntü
-Gözaltına alınanlardan görüntü
-Jandarma ekiplerinden görüntü
-Hastaneden görüntü
-Genel ve detay

( ADIYAMAN )-Acılarını unutup hastanede birbirine saldırdılar ADIYAMAN

- Adıyaman’da, akrabalar arasında çıkan silahlı çatışmada iki kişi ağır yaralandı. Hastaneye gelen yaralıların yakınları acılarını unutup hastane bahçesinde birbirine saldırdı. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Yenigüven köyü yakınlarında Zeynal ve Emrah A., isimli iki akraba arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Tarla içerisindeki silahlı kavgada Zeynal ve Emrah A., bir biriyle çatıştı. Çatışmada Zeynal ve Emrah A., bir birini vurarak ağır yaralandı. Durum üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ekipleri ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan Zeynal ve Emrah A., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Her iki yaralı hastanede tedavi altına alınırken yaralıların yakınları hastane bahçesinde bir birine saldırdı. Kavga eden şahıslara jandarma ekipleri ile polis ekipleri müdahale etti. Jandarma ekipleri olayla ilgili olarak 3 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
İlgili Foto Galeriler
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı