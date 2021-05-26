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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Akrabalar arasında kanlı kavga: 1 ölü 1 yaralı

Akrabalar arasında kanlı kavga: 1 ölü 1 yaralı

Olay yerinden görüntüler

İlk Müdahale Hastane Sağlık Ekibi Güvenlik Önlemi Sağlık Ekipleri 

-Yakınların sinir krizi geçirmesinden görüntüler
-Ekiplerden görüntüler

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada tabanca ile vurulan 20 yaşındaki genç hayatını kaybederken babası ise ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre ilçeye ilçeye bağlı Buğdaylı Mahallesi 4221. Sokak üzerinde meydana gelen olayda akraba oldukları öğrenilen E.D., H.M.D. ile İbrahim A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kavgaya dönüşen olayda E.D. ve H.L.D., yanlarında bulundurdukları tabanca ile ateş açtı. Kurşunların hedefi olan İbrahim A. ile oğlu Yunus A. (20) yaralanırken şüpheli şahıslar olay yerinden kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Yapılan ilk müdahalede Yunus A.'nın hayatını kaybettiği belirlenirken ağır yaralanan baba İbrahim A., ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Yunus A.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, olayı duyarak ikamete gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda olayın şüphelileri E.D. ve H.M.D., Kuzey Çevre Yolu'nda yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (TB-
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