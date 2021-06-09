Akraba iki grubun acil girişinde tartışması silahlı kavgaya döndü: 1 yaralı

-Polis ekiplerinden görüntü

-Olay yerinden bulunan silahtan görüntü

-Genel ve detay



( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- Diyarbakır’da aynı aileden iki grubun hastanenin acil girişindeki sözlü tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Acil girişinde yaşanan silahlı kavgada 1 kişi yaralanırken, olayı gerçekleştiren şüpheli ise silahı yere atarak kaçtı. Olay, merkez Yenişehir ilçesi Ali Emiri 1. Sokakta bulunan özel bir hastanenin acil girişinde yaşandı. İddiaya göre isimleri henüz öğrenilemeyen aynı aileden iki grup hastane acilinde karşılaştı. Sözlü tartışmanın yaşandığı acil içerisinde tartışma dışarıya taştı. Grup içerisinde bulunan E.Y. (45) isimli şahıs üzerinde taşıdığı silahı çekerek rast gele ateş etti. 1 kişi yaralandı Tartışma sürdüğü sırada grup içeresinde bulunan ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi kanlar içeresinde yere yığıldı. Silah sesi üzerine çevredekiler durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay gelen çok sayıda ekip olaya müdahale ederek tarafları ayırırken, yaralı şahıs hastanenin içerine alınıp tedavi altına alındı. Polisin tarafları ayırdığı sırada olayı gerçekleştiren kişi ise silahı atarak kaçtı. Olay yerinde inceleme yapan polis, silahı muhafaza altına alırken, olayı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı araştırma başlattı. (SI-AKK-Y)

