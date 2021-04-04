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04 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Akraba arasında silahlı kavga: 3 yaralı

Akraba arasında silahlı kavga: 3 yaralı

Kavganın yaşandığı yer

İlk Müdahale Sağlık Ekibi Silahlı Kavga Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-yerdeki boşkovanlar
-mermilerin siabet ettiği araç
-polis ekipleri
-yapılan inceleme

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kavga, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Fırat Mahallesinde yaşandı. Akraba oldukları belirlenen iki grup arasında silah, taş ve sopalarında kullanıldığı kavga yaşandı. Kavgada silahla yaralanan olmazken Ahmet T., Emrah T. ile Hasan T. taş ve sopa darbeleriyle yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken olay yerine giden polis ekipleri, çevrede önlem alarak inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (Şİ-LO-Y
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