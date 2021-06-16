AKKAR - Büyükelçi Ulusoy Lübnan'ın kuzeyindeki Türkmen köylerini ziyaret etti
- Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ulusoy'un, Türkmen köylerinin de yer aldığı Akkar vilayetine gelişi - Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ulusoy'un, sevinç gösterileri ile karşılanmasıBEYRUT (AA) - Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, Lübnan 'ın kuzeyinde Türkmen köylerinin de yer aldığı Akkar vilayetinde temaslarda bulundu.Büyükelçi Ulusoy, Akkar'da öncelikle Vali İmad Labaki ile Akkar Müftü Vekili ve İslami Vakıflar Başkanı Şeyh Malik Cıdeyde'yi ziyaret etti. Ulusoy, nezaket ziyaretinin ardından Türkmenlerin yaşadığı Kavaşra, Bireh ve Aydamon köylerini gezdi.Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Beyrut Koordinatörü Orhan Aydın'ın da eşlik ettiği Büyükelçi Ulusoy, Kavaşra'da Türk bayrakları ve halkın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgilerinin dillendirildiği sloganlarla karşılandı.
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