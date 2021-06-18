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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Akıntıya kapılan çocuk boğulmaktan son anda kurtuldu

Akıntıya kapılan çocuk boğulmaktan son anda kurtuldu

Miraç Türkoğlu'nun hastaneye getirilmesi

Boğulma Tehlikesi İlk Müdahale Hastane Barla Sağlık Ekipleri 

-Denizden detay
-Olayı gören vatandaşın anlatması

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde serinlemek için denize giren 15 yaşındaki çocuk, akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Yardımına koşan vatandaşlar boğulmaktan son anda kurtardı.Alınan bilgilere göre, 15 yaşındaki Miraç Türkoğlu, Alaplı Balıkçı barınaklarının olduğu Liman mevkiinde serinlemek için denize girdi. Kıyıdan uzaklaşan çocuk, akıntıya kapılarak, suda çırpınmaya başladı.
Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar çocuğu kurtarmak için denize atladı. Boğulma tehlikesi geçiren çocuk vatandaşlar tarafından kurtarılarak kıyıya çıkarıldı. Olay esnasında çevredeki vatandaşlar tarafından olay yerine ihbarlar üzerine 112 ekipleri çağırıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri boğulma tehlikesi geçiren Miraç’a ilk müdahaleyi yaptı. İlk müdahalesi yapılan Miraç ambulans ile Kdz. Ereğli ilçesinde bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldıran çocuğun tedavisi sürüyor.
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