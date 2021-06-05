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5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Akın akın sahile iniyorlar

Akın akın sahile iniyorlar

Yoğunluktan detaylar

Hafta Sonu Uttu Kabil 

-Sahilden detaylar
-Vatandaşlardan detaylar
-Yürüyen insanlar
-Genel detay ve ayrıntılar

( TEKİRDAĞ )- Tekirdağ'da sahillerde yoğunluk var TEKİRDAĞ

- Kademeli normalleşme ile hafta sonu dışarıya akın eden vatandaşlar, güzel havanın tadını çıkardı.Tekirdağ’da kademeli normalleşme ile aylar sonra Cumartesi günü dışarıya çıkabilen vatandaşlar, Süleymanpaşa Sahil alanda yoğunluk oluşturdu. Akın akın sahil alana gelen vatandaşlar, zaman zaman sosyal mesafeyi unuttuğu gözlendi.Yaz ayının etkisini göstermesi ve Pazar kapanmasına geçilmeden önce vatandaşların kimisi balık tutarak, kimisi çocuğunu eğlendirerek, kimisi ise çimlerin üzerinde ailesiyle vakit geçirmenin keyfini çıkardı.
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