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Akıma kapılan işçi hayatını kaybetti
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2 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Akıma kapılan işçi hayatını kaybetti

Akıma kapılan işçi hayatını kaybetti

Adli tıp detaylar

Elektrik Direği 

-Yakınlarından detaylar
-Cenaze aracından detaylar
-Genel detay ve görüntüler

( ŞANLIURFA ) - ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da arızayı gidermek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan işçi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde yaşandı. Direkteki arızayı gidermek isteyen Ahmet El Hassan, bir anda akıma kapıldı. Direkten düşerek ağır yaralanan işçi, kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (Şİ-SVY-HA-Y)
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