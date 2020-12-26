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26 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Akıl almaz olay, 29 köpek uyuşturulmuş olarak bulundu

Akıl almaz olay, 29 köpek uyuşturulmuş olarak bulundu

Tokat'ın Zile ilçesinde yerde hareketsiz olarak yatan köpeklerin cep telefonuna yansıyan görüntüleri

Jandarma Köpek Cep Telefonu Mobese Mobese Kameraları 

-Köpeklerin götürüldüğü barınak
-Zile Belediyesi Kültür Müdürü Necmettin Eryılmaz, açıklamaları

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ın Zile ilçesinde arazide baygın olarak bulunan 29 köpeğin uyuşturulmuş olduğu tespit edildi. Tokat’ın Zile ilçesine bağı Büyükkarayün ile Zehledin köyü arasında yerde hareketsiz olarak yatan 29 köpek köylüler tarafından fark edildi. Köpeklerin öldürülerek atıldığını düşünen köylüler durumu jandarma ekiplerine haber verilmesi sonucu çalışma başlatıldı. Zile Belediyesi Veteriner Hekimi Yaşar İş, köpeklerin bulunduğu yerde inceleme yaptı. Veteriner hekim köpeklerin uyuşturulmuş olduklarını tespit ederken, 29 köpek, Zile Belediyesi Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü. Tedavi altına alınan köpeklerinin durumunun iyi olduğu kaydedildi. Köpeklerin sağlık durumu iyi Zile Belediyesi Kültür Müdürü Necmettin Eryılmaz, barınakta tedaviye alınan köpeklerin durumunun iyi olduğunu belirterek, “Küçükkaya köyü yakınlarında uyuşturulmuş vaziyette bulunan 29 köpek öldürüldü zannedildi. Köylüler, belediye ve jandarma ekiplerine haber verdi. Köpekler toplanıp buraya getirildi.
Burada tedavileri yapıldı. Şuan da durumları iyi, her hangi bir ağır vaka yok. Burada tedavileri yapıldı. Bu hayvanları sahiplendireceğiz" dedi Jandarma olayla ilgili inceleme başlatırken köpekleri bırakan şahıs ya da kurumun tespiti için mobese kameraları inceleme altına aldı. (Nİ-GF-
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