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02 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Akhisar'dan İzmir'e yardım köprüsü

- Akhisar'dan İzmir'e yardım köprüsü

- yardımlardan çeşitli görüntüler

( MANİSA ) MANİSA

Depremzede Bebek Maması Geçmiş Olsun Deprem Bölgesi Ücretsiz İnternet 


- Ocak ayında gerçekleşen Elazığ ve Malatya depremlerinde olduğu gibi, İzmir'e de Akhisar'dan yardım eli uzandı. Depremin ilk saatlerinden itibaren İzmir’in yanında olan Akhisar Belediyesi, deprem bölgesinde battaniye, sıcak çorba, simit, ayran ve çay ikramında bulunurken Akhisarlılar tarafından iletilen battaniye, giyim eşyası, bebek bezi, bebek maması, maske, dezenfektan, su, süt, ısıtıcı, ücretsiz internet ve benzeri gibi ihtiyaç malzemelerini depremzedelere ulaştırıyor. Akhisar Belediyesi olarak daima zor durumda olan vatandaşların yanında olduklarını söyleyen Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, ‘Akhisar Dayanışması’ kapsamında yardımda bulunan tüm Akhisarlılara teşekkür etti. Başkan Dutlulu, “Akhisar olarak geçtiğimiz aylarda depremler sebebiyle biz de zor zamanlar geçirdik. İzmir’de yaşanan deprem hepimizi derinden yaraladı. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz. Depremin hemen ardından kriz masamızı oluşturduk, ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi ve diğer ilçe belediyeleri ile iletişime geçtik. Acil Müdahale Ekiplerimiz ile birlikte bölgeye hareket ederek depremzede vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşıladık. İzmir’deki vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Duyarlı Akhisar halkının gösterdiği büyük dayanışma örneği, bizleri her zaman olduğu gibi duygulandırdı. 7’den 70’e tüm Akhisarlılar güçleri yettiğince yardımda bulundular. Biz de toplanan yardımları hızlı bir şekilde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyon merkezine ulaştırmaya devam ediyoruz. Şu ana kadar 7 araç dolusu yardımı İzmir’deki depremzedelere ulaştırdık. Bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah daha büyük afetlerden hepimizi korusun” ifadelerini kullandı. (BG-SC-
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