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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Akhisar’da yıldırım düştü 2 kişi yaralandı hayvanlar telef oldu

Akhisar’da yıldırım düştü 2 kişi yaralandı hayvanlar telef oldu

- olay yerinden görüntü

( MANİSA ) - MANİSA

Yıldırım Düştü Şiddetli Yağış Altın Hayvan 


- Akhisar’da bugün saat 17.30 sıralarında başlayan kısa süreli fırtına ve şiddetli yağış yollarda ağaçları devirirken düşen yıldırım sonrası 2 kişi yaralandı hayvanlar telef oldu. Edinilen bilgiye göre Akhisar’ın Seğirdim Mahallesinde hayvanların bulunduğu ağıla yıldırım düştü. Yıldırımın etkisi ile 2 koyun telef olurken ağıl yanında bulunun 2 kişi de hafif yaralandı ve yaralılar Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Akhisar Belediyesi’ne bağlı ekipler tarafından düşen yıldırımın ardından çıkan angın kısa sürede söndürüldü. Akhisar şehir merkezi ve bazı kırsal mahallelerde de ağaçlar devrildi. (BG-
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