Akhisar Belediyesi'nden yüz yüze eğitime başlayan okullara destek

- Akhisar Belediyesi, ilçede yüz yüze eğitime başlayan okullarda dezenfekte ve temizlik işlemlerini tamamladı; her okula temassız dezenfektan ünitesi hediye etti. Akhisar Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun talimatları ile harekete geçerek, yayınlanan karar sonrası ilçede yüz yüze eğitime başlayan tüm okulları dezenfekte etti ve temassız dezenfektan ünitesi hediye etti. Ayrıca atık oluşumunu önlemek ve çocuklarda temizlik bilinci oluşturmak amacıyla her okula geri dönüşüm kutuları yerleştirildi. Öğrenciler ve okul idarecileri yapılan hizmetten dolayı teşekkürlerini iletirken, Akhisar Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personeli Özgür Polat, “Şehrimizdeki okullarda yüz yüze eğitimin başlaması ile birlikte Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlulu'nun talimatları ile yeniden açılan okullarımıza öğrencilerin sağlığı ve hijyeni için el teması olmadan, ayakla çalışan dezenfektan üniteleri yerleştirdik ve okullarımıza anti bakteriyel dezenfektan hediye ettik. Ayrıca öğrenci ve öğretmenlerimizin sağlığı için tüm okullarımızı dezenfekte ettik. Bunun yanı sıra yine başkanımızın direktifleriyle atık oluşumunu önlemek ve çocuklarda temizlik bilinci oluşturmak amacıyla her okula geri dönüşüm kutuları yerleştirdik. Düzenli aralıklarla bu atıkları toplayarak hem çevre kirliliğini önleyeceğiz hem de atıkları geri dönüşümle yeniden kullanabileceğiz. Akhisar Belediyesi Çevre Koruma ve Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak öğrencilerimizin olduğu gibi, tüm halkımızın sağlığını korumak ve temiz bir ortam sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.



