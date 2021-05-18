Akdeniz'de ele geçirilen 1,5 ton uyuşturucu Mersin'de sergilendi

- Suriye açıklarında operasyon düzenlenen gemide ele geçirilen 1,5 tonun üzerinde esrar Mersin Limanı'nda sergilendi.Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik, Emniyet, Narkotik-Havacılık İHA-Özel Harekat birimlerince, Suriye açıklarında, uluslararası sularda Türkiye'ye uyuşturucu getirilen gemiye operasyon düzenlendi. Operasyonda 1.5 tonun üzerinde esrar ele geçirildi.Ele geçirilen uyuşturucu Mersin Limanında basına gösterildi.
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