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18 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Akdağmadeni’nde kar temizleme çalışmaları başladı

Akdağmadeni’nde kar temizleme çalışmaları başladı

Kar temizleme çalışması drone görüntüsü

Kar Temizleme İş Makinesi Karla Mücadele Kış Mevsimi Kar Yağışı 

-Detay

( YOZGAT ) YOZGAT

- Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası kent merkezlerinde kar temizleme çalışmaları başladı.
Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde karla mücadele ekipleri, kent merkezinde bulunan ana arterlerde çok sayıda personel ve iş makinesi ile kar temizleme çalışması yaptı. Kepçeler marifeti ile toplanarak kamyonlara yüklenen kar, şehir dışına götürülerek boş alana döküldü. Kar yağışı sonrası küreme ve temizleme çalışmalarına başladıklarını belirten Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, 40 personel ve 11 ekipmanla hizmet verdiklerini söyledi.

Bu yıl oldukça kurak bir kış mevsimi yaşadıklarını dile getiren Başkan Yalçın, "Yeter ki kar yağsın biz temizleriz. Kış mevsimi öncesi araçlarımızın tüm bakımlarını yaparak 4 kepçe, 3 kamyon, 1 greyder, 3 traktör ve 40 personel ile hazırlıklarımızı tamamladık. Tecrübeli ekibimizle birlikte kar yağışı başladığı andan itibaren sahada yerimizi aldık. Herhangi bir olumsuzluğa olanak vermeden kar küreme ve tuzlama çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

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