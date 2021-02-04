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04 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Akdağ Tabiat Parkı’nda kış güzelliği

Akdağ Tabiat Parkı’nda kış güzelliği

-Akdağ tabiat parkından drone ile görüntü

( AFYON KARAHİSAR-ÖZEL-DRONE)- Kışın da ilgi odağı olmaya devam eden Akdağ Tabiat parkı havadan görüntülendi AFYON KARAHİSAR

Yaban Ördeği Bungalov Karahisar Kış Mevsimi Yaz Mevsimi 


- Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde bulunan Akdağ Tabiat Parkı yaz mevsiminde olduğu kadar kışın da eşsiz güzelliği ile misafirlerine ev sahipliği yapıyor. Yılkı atları, kızıl geyik ve birçok kuş türünü barındıran Akdağ Tabiat Parkı havadan drone ile görüntülendi. Yaz mevsiminde doğaseverlere ve kamp turizmine ev sahipliği yapan Akdağ, kış mevsiminde de eşsiz güzelliği ile ilgi odağı olamaya devam ediyor. Akdağ Tabiat Parkı’nda bulunan göl manzarası ve uçsuz bucaksız çam ağaçlarının görüntüsü kartpostallık görüntüler oluştururken yaban ördeği, kaz ve kuğuları görmek için vatandaşlar tabiat parkına geliyor. Sandıklı Belediyesi tarafından işletilen Akdağ Tabiat Parkındaki bungalov evlerinde konaklama sezonunu kapatılırken Nisan ayında tekrar hizmet vermeye başlayacağı bildirildi.

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