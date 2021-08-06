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Akçaova yangınında 4 mahalle tehdit altında
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6 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Akçaova yangınında 4 mahalle tehdit altında

Akçaova yangınında 4 mahalle tehdit altında

yangından detay

( AYDIN )- Akçaova Mahalesindeki yangında 4 mahalleden bazılarına alevlerin ulaştığı, TEİAŞ’a ait Yatağan İzmir yüksek gerilim hattının da tehdit altında olduğu açıklandı. AYDIN

Yüksek Gerilim Hattı Yüksek Gerilim Yangın Altın 


- Aydın'ın Çine ilçesinde bulunan 4 bin nüfuslu Akçaova'da yangın nedeniyle 4 mahalle tehdit altında bulunuyor. Rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüyen yangın hızla mahalleye ilerleyişini sürdürüyor. Yangın, saat 17.00 sıralarında Gökbel Dağı eteklerinde başladı.
Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın 4 bin nüfuslu yerleşim birimi Akçaova'daki mahallelere ilerleyişini sürdürmeye başladı.
Siyah ve büyük bir duman bulutu mahalle üzerini kaplarken, vatandaşlar tedirgin bekleyişlerini sürdürüyor. Yangın Altınabat, Sarıköy, Akçaova ve Kabalar mahallesini tehdit ettiği, bazı evlere de alevlerin sıçradığı öğrenildi. Öte yandan yanan saha üzerinde bulunan TEİAŞ’a ait Yatağan İzmir Yüksek Gerilim Hattı'nın da tehdit altında olduğu açıklandı.
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