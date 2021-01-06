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06 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Akçakoca'nın su ihtiyacını karşılayan barajda su seviyesi yarıya düştü

Akçakoca'nın su ihtiyacını karşılayan barajda su seviyesi yarıya düştü

sarıyayla barajından drone görüntüsü

Lyon 

-genel detay

( DÜZCE - DRONE)- Kuraklığın vurduğu barajda 6 aylık su kaldı DÜZCE

- Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bölgenin su ihtiyacını karşılayan Sarıyayla Barajı'ndaki su seviyesi, yaşanan kuraklık nedeniyle yüzde 45'e düştü. Suların 10 metre çekildiği baraj havadan görüntülendi. Türkiye’de etkili olan şiddetli kuraklık sıkıntısı Akçakoca'nın su ihtiyacını karşılayan Sarıyayla Barajı’nda da kendini gösterdi. 1.85 milyon metreküp su kapasiteli barajda, bölgede de etkisini gösteren kuraklık nedeniyle su seviyesi yüzde 45'lere geriledi. Yarısı boşalan barajdaki yapılan gözlemde suların 10 metre gerilediği tespit edildi. Su oranının yarıya düştüğü baraj ise havadan görüntülendi. 2016 yılında hizmete giren Sarıyayla Barajı’nda su kapasitesinin beklenen yağışların gelmemesi durumunda 6 ay daha ihtiyacı karşılayabileceği öğrenildi. Yetkiler, barajdaki su seviyesinin azalması nedeniyle vatandaşlardan su israfı yapmamaları çağrısında bulunuldu.
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