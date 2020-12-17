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17 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Akçakale Gümrük Kapısında X-Ray kontrolü

Akçakale Gümrük Kapısında X-Ray kontrolü

Akçakale Gümrük Kapısında X-Ray kontrolü

Uyuşturucu Madde Uluslararası Gümrük Kapısı Sınır Kapısı Kaçakçılık 

-narkotik eğitilmiş köpeklerden detay
-x-ray tarama cihazından detay
-gümrük muhafız ekiplerinin uygulama çalışması
-genel detay

( ŞANLIURFA ) - ŞANLIURFA

- Barış Pınarı Harekatının ardından yoğun bir trafiğin yaşandığı Akçakale Gümrük Kapısından giriş çıkış yapan araçlarla kaçakçılık ve terör olaylarına geçit vermemek amacıyla, x-ray tarama cihazı kuruldu. Başta patlayıcı ve uyuşturucu maddeler olmak üzere her türlü kaçak malzemenin anında tespit edilmesini sağlayan sistemle, araçlar sökülmeden kısa sürede kontrol edilebiliyor. Dedektör köpeklerin de kullanıldığı Akçakale Gümrük Kapısından Telabyad’a giriş çıkış yapan araçlar, titizlikle kontrol ediliyor. Barış Pınarı Harekatının hemen ardından Akçakale Gümrük Kapısında modernizasyon işlemlerine başladıklarını hatırlatan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, “Uzun yıllar kapalı olan sınır kapımız, hızla gerçekleştirilen onarım ve saha düzenlemelerinin ardından geçişlere açılmıştı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığımızın destekleriyle bugün uluslararası standartlarda bir gümrük kapısı hizmete sunulmuş oldu. Kurulan teknolojik güvenlik sistemleri ve gümrük personelinin tecrübeleriyle buradan geçiş yapan araçlar hızla kontrol edilerek ülkemize veya karşı tarafa güvenli şekilde geçiş yapabiliyor. Şanlıurfa’ya ve Barış Pınarı bölgesine hayırlı olsun” dedi.
Araçların röntgen benzeri görüntüsünü çekerek bilgisayar ekranına aktaran x-ray tarama sistemleri sayesinde, araçların boşluk ve zulalarında bulunması muhtemel kaçak veya sakıncalı eşyalar anında tespit edilebiliyor. Akçakale sınır kapısında 1 Ocak 2020 tarihinden bu yana, çoğunluğu telefon ve sigaradan oluşan 118 kaçakçılık olayı tespit edildiği, ele geçirilen kaçak malzemenin toplam tutarının 6 milyon 700 bin TL olduğu belirtildi. (AHK-LO-Y)
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