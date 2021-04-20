Akbük koyunda yıkımlar devam ediyor

-Yıkım çalışmaları detay

-Yıkılacak yapıların elektriğinin kesilmesi

-Ekiplerden detay



( MUĞLA )- Yerli ve yabancı turistlerin günübirlik tatil cenneti Akbük koyunda deniz manzaralı imara aykırı yapıların yıkım çalışmaları devam ediyor. MUĞLA



- Muğla’nın Menteşe ilçesi kırsal Sarnıç Mahallesi Akbük koyunda deniz manzaraları imara aykırı 32 yapı için yıkım kararının ardından Menteşe Belediyesine ait iş makineleri yıkım çalışmalarına başlamıştı. Menteşe İlçe Jandarma ve Menteşe Belediyesi Zabıta ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı yıkım çalışmalarında imara aykırı olduğu tespit edilen ve yıkım kararı kesinleşen restoran, cafe ve binanın yer aldığı 32 yapı iş makineleri ile yıkılıyor. Günübirlik tatilcilerin kara yolundan, yatların denizden gelerek günübirlik tatil yaptıkları Akbük koyunda imar barışı sonrası yapılan ve imar barışını suiistimal eden deniz manzaralı kaçak yapı ve eklentilerin yıkımı geçen yıl başlamış ve bazı yapıların yıkımı yargı kararı ile durdurulmuştu. Yargının yürütmeyi durdurma kararı sonrası imara aykırı yapıların yıkımı tekrar başladı ve belirlenen 32 adat yapının tamamı yakılacak. Menteşe Belediyesi tarafından Akbük koyunda yapılan yıkımlar ile ilgili yapılan açıklamada, “Menteşe ilçesinin denize kıyısı olan tek yerleşim bölgesi, mavi ile yeşilin kucaklaştığı, mavi yolculuğun önemli destinasyonlarından birisi olan ve sahip olduğu doğal güzellikleriyle ÖÇK sınırları içinde yer alan Akbük’te kaçak yapılaşmaya yönelik mücadelemiz devam ediyor. Akbük mevkiinde 2020 yılında başlanan ancak yargının yürütmeyi durdurma kararı ile yarım kalan kaçak yapıların yıkım işi, kararın geri çekilmesiyle 19 Nisan 2021 tarihinde yeniden başlatıldı. Yapılan yıkımlar, alınan yıkım kararına karşı dava açılmamış veya açılan tüm davalar reddedilmek suretiyle yıkım kararı kesinleşmiş, yargı yolu artık kapanmış yapılardır. Aynı zamanda Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünce yapı kayıt belgeleri iptal edilmiş ve buna karşı idari yargı süreçleri reddedilerek iptali kesinleşmiştir. Bu yıkım süreci yeni olmayıp, 2020 yılında başlamasına rağmen alınan yürütmeyi durdurma kararı sebebiyle yarım kalmıştır. Kararın kalkmasıyla birlikte yıkım süreci yeniden başlamıştır. Yıkımına devam edilen yapılar, imar barışı yasasının kötüye kullanılarak yapıldığı ilgili kamu kurumlarınca ve hukuken ispatlanmış yapılardır. Tüm kamu kurumlarıyla işbirliği içinde ve yargı kararlarına uygun şekilde, doğayı tehdit ve talan eden tüm kaçak yapılarla ilgili yıkım işlemlerimiz kararlılıkla devam edecektir. Akbük’te rant uğruna doğayı talan edenlere, kanunları hiçe sayarak kaçak yapılar inşa edenlere asla göz açtırmayacağız” denildi. (BT-Y)



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