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22 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Akbük koyunda birinci etap yıkım tamamlandı

Akbük koyunda birinci etap yıkım tamamlandı

yıkım çalışmaları detay

( MUĞLA )- Menteşe’nin denize kıyısı bulunan tek koyu Akbük koyunda Pazartesi günü başlayan imara aykırı binaların birinci etap yıkımı tamamlandı. MUĞLA

Yabancı Turist Kaçak Yapılaşma Kaçak Yapı Orman Arazisi Yıkım Çalışmaları 


- Kaçak yapıyla mücadele çalışmaları kapsamında Menteşe ilçesi Sarnıç Mahallesi Akbük mevkiinde gerçekleştirilen birinci etap planlı yıkım çalışmaları Menteşe Belediyesi ekiplerince tamamlandı. Yerli ve yabancı turistler ile yatların günübirlik tatil içir tercih ettikleri Akbük koyunda 32 imara aykırı yapı ve bina için yıkım kararı çıkmıştı. Yıkım kararının ardından Pazartesi günü Menteşe İlçe Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemleri altında başlayan yıkımlarda birinci etap tamamlandı. Menteşe ilçesinin denize kıyısı olan tek yerleşim bölgesi, mavi ile yeşilin kucaklaştığı ve sahip olduğu doğal güzellikleriyle Özel Çevre Koruma Alanı sınırları içerisinde yer alan Akbük Koyu’nda kaçak yapılaşmaya yönelik mücadelenin tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içinde devam edeceği açıklandı. 32 imara aykırı binadan 20'si yıkıldı Menteşe Belediyesi tarafından Pazartesi günü başlayan imara aykırı deniz manzaralı yapılardan 16’sının yıkımı Menteşe Belediye ekipleri tarafından gerçekleştirildi.
9 yapı sahibi yürütmeyi durdurma kararı için başvururken, 2 yapı sahibinin davası devam ediyor. 4 yapı sahibi yıkımı kendisi gerçekleştirirken, bir kaçak binanın ise orman arazisi içinde olduğu için yıkım kararı Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne gönderildi.
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