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22 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Akaryakıt üzerinde vergi kaçakçılığı şüphelileri adliyeye sevk edildi

Akaryakıt üzerinde vergi kaçakçılığı şüphelileri adliyeye sevk edildi

Şüphelilerin emniyetten adliyeye sevk edilişi

Büyük Vergi Suç Örgütü Dolandırıcılık Nitelik Vergi Kaçakçılığı 

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( İSTANBUL )- Milyarlarca lira vurgunun yapıldığı zincirleme vergi yolsuzluğuyla operasyonda şüphelilerin bir kısmı adliyeye sevk edildi İSTANBUL

- Akaryakıt üzerinden yapılan vergi kaçakçılığı soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerin bir kısmı emniyetten adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgilere göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz hafta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ve MASAK, akaryakıt üzerinden vergi kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık yapan bir suç örgütüne geniş çaplı operasyon başlatmış, ‘Silici’ koduyla gerçekleştirilen operasyonda milyarlarca lira vurgun yapan 220 dolandırıcı hakkında işlem yapmıştı. Akaryakıt üzerinden büyük vergi kaçakçılığının ort çıkarıldığı soruşturmada yakalanan şüphelilerin bir kısmı, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ve MASAK ile İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesince gerçekleştirilen operasyonda, devletin 5 yılda 15 milyar lira vergi kaybına uğratıldığı tespit edilmişti.
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