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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Akaryakıt tankeri devrildi

Akaryakıt tankeri devrildi

Devrilen Kamyondan Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Hastane Karya Yakıt Tankeri Sağlık Ekipleri Direksiyon 


- Silivri Çeltik-Çerkezköy istikametinden Çerkezköy’e yakıt götüren yakıt tankeri direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Olay, saat 17.00 sıralarında Silivri-Çerkezköy bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Çerkezköy’e yakıt götürdüğü öğrenilen 34 LT 3045 plakalı yakıt tankeri yolda seyir halindeyken, karşısına çıkan köpeğe çarpmamak için yaptığı manevra sonucu devrildi. Tankerin içinden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü A.K yara almadan kurtuldu. Çevredeki vatandaşların durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, tedbir amaçlı sürücüyü hastaneye götürdü. (YÇŞ-ZA-
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