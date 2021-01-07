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07 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Akaryakıt istasyonunda yangın paniği: 2 yaralı

Akaryakıt istasyonunda yangın paniği: 2 yaralı

Benzin istasyonu genel detay

Polis Yangın Paniği Karya Bild Akaryakıt İstasyonu 

-İstasyondan ve pompadan detaylar
-Yakın ve uzak planlardan detaylar

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta bir akaryakıt istasyonunda çıkan yangında facianın eşiğinden dönüldü. Yangın itfaiye tarafından kısa sürede söndürülürken 2 kişi yaralandı. Dulkadiroğlu İlçesi Yahya Kemal Mahallesi’ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen olayda, akaryakıt istasyonunun dolum pompasından bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çalışanlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın diğer pompalara sıçramadan kısa sürede söndürüldü. Yangında istasyonda çalışan iki kişi hafif şekilde yaralandı. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.
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