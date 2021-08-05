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Akaryakıt istasyonunda korkutan kaza
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5 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Akaryakıt istasyonunda korkutan kaza

Akaryakıt istasyonunda korkutan kaza

İstasyondan detay

Yaşlı Kadın İlk Müdahale Hastane Akaryakıt İstasyonu Sağlık Ekipleri 

-Kazaya karışan araçlar detay
-Ekipler detay
-Detaylar

( KOCAELİ )- Akaryakıt istasyonu içerisinde kamyonet, otomobille çarpıştı: 1 yaralı KOCAELİ

- Kocaeli'nin Derince ilçesinde kamyonet ve otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan yaşlı kadın yaralandı. Kaza, Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde bulunan akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü Merdan Ş., yakıt almak için 16 ABV 128 plakalı kamyoneti ile akaryakıt istasyonuna girdi. Merdan Ş. idaresindeki kamyonet, istasyon içerisinde ters yönde manevra yapan Selim B. hakimiyetindeki 34 CGG 921 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobilin içindeki Selim B.'nin annesi Nermin B., kafasını cama vurması neticesinde yaralandı. Durumu gören istasyon çalışanları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Nermin B.'ye yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alarak, Derince Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk etti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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