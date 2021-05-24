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24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Akaryakıt istasyonu yakınlarındaki lastik ateşi ekipleri harekete geçirdi

Akaryakıt istasyonu yakınlarındaki lastik ateşi ekipleri harekete geçirdi

YANGIN ANI

Polis Karya Akaryakıt İstasyonu Harekete Geç 

-HAVA KALKAN SİYAH DUMAN BULUTU
-YANGINA MÜDAHALE

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir akaryakıt istasyonun yaklaşık 500 metre yakınında çöp tutuşturulması sonrası alev alev yanan araç lastikleri itfaiye ve polisi harekete geçirdi.Edinilen bilgiye göre, Malkara Küçük Sanayi Sitesi mevkiinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun yaklaşık 500 metre yakınındaki boş arsada çöp tutuşturuldu. Eski araç lastiklerinin de alev alev yanmasıyla yoğun siyah duman bulutu oluştu.Duman bulutu ilçe merkezinden de vatandaşlar tarafından görüldü.
Çok sayıda ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yanan ateş itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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