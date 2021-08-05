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- Akaryakıt istasyonu yakınındaki pano yangını korkuttu
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5 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Akaryakıt istasyonu yakınındaki pano yangını korkuttu

- Akaryakıt istasyonu yakınındaki pano yangını korkuttu

İtfaiye detay

Yangın Dinlenme Tesisi Akaryakıt İstasyonu Benzin İstasyonu Benzin 

--elektrik panosu detay
--İtfaiye erleri detay
--benzin istasyonu detay
--olayı görenlerin anlatması

( ANTALYA ) ANTALYA

- Manavgat’ta bulunan bir dinlenme tesisinde elektrik panosunda çıkan yangın, tesis akaryakıt istasyonuna yakın olunca korku dolu anlar yaşandı. Çalışanlar ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede benzinliğe gelmeden söndürüldü. Manavgat ilçesi Side mahallesinde bulunan bir dinlenme tesisinin elektrik panosunda çıkan yangın, akaryakıt istasyonunun yanında olunca kısa süreli korku yaşandı. Yangın, itfaiye ekipleri ve akaryakıt çalışanlarının müdahalesi ile benzinliğe gelmeden söndürüldü. Tesisin bitişiğinde bulunan akaryakıt istasyonu tedbir amaçlı olarak faaliyetlerini durdururdu. (EA-
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