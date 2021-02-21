Akaryakıt istasyonu çalışanı kendisini odaya kilitleyip bıçakla zarar verdi

-Yaralının ambulanstan inmesi, sandalyeye oturtulması

-İçeri girmesi, hastane binası



( ZONGULDAK -ÖZEL) ZONGULDAK



- Zonguldak'ta bir akaryakıt istasyonu çalışanı, kapısını kilitlediği ofiste kendisine zarar verdi. Bıçakla kendisini yaralayan çalışan hastaneye kaldırıldı.Edinilen bilgiye göre, olay Çaydamar Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddialara göre kız arkadaşından ayrıldığı öne sürülen E.Ö. bunalıma girdi. Kendisine zarar veren çalışan, çevredekilerin yardımıyla sakinleştirilmeye çalışıldı. Bir süre sonra ise kendisini iş yerinin ofisine kilitleyen şahıs, bıçakla vücudunun birkaç yerini keserek kendisine zarar verdi. Çalışma arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri E.Ö.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesine götürdü. Tedavi altına alınan E.Ö'nün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.



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