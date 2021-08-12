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Akaryakıt doldururken aşılandılar
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12 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Akaryakıt doldururken aşılandılar

Akaryakıt doldururken aşılandılar

Korona virüs risk haritasında mavi kategoride bulunan Amasya’da akaryakıt istasyonlarına giden mobil sağlık ekipleri aşısız personeli araçlara yakıt doldururken aşıladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Aritas Kamera Cep Telefonu Sağlık Ekipleri Aşılama 

-Personelin aşılanması ve sağlık müdürlüğü ekiplerine teşekkür etmesi.

( AMASYA ) - AMASYA

- Amasya’da aşılama korona virüs risk haritasında mavi kategoride bulunan Amasya’da aşılama çalışmaları hızla sürüyor. Akaryakıt istasyonlarına giden mobil sağlık ekipleri aşısız personeli araçlara yakıt doldururken aşıladı. Hedef nüfusun yüzde 78’den fazlasının aşılandığı kent bu oran ile yurt genelinde 6. sırada bulunuyor. Aşılama faaliyetlerinden fotoğraf paylaşan Amasya İl Sağlık Müdürlüğü, “Aşının koruyucu gücünü size ulaştırmak için siz nerede iseniz biz oradayız. Siz yeter ki isteyin, ekiplerimiz her zaman yanınızda. Korona virüsü el birliğiyle mücadele ederek yeneceğiz. Geç kalmadan aşınızı olun, kendinizi ve sevdiklerinizi koruyun” çağrısı yaptı. (MÇ-SLH-Y)
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