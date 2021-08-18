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- Akar, Togo ve Kamerun savunma bakanları ile görüştü
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18 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Akar, Togo ve Kamerun savunma bakanları ile görüştü

- Akar, Togo ve Kamerun savunma bakanları ile görüştü

Görüşme ve kabulden görüntü

General 

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( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Togo ve Kamerun Savunma Bakanları ile görüştü. Kazakistan Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Murat Bektanov'u kabul etti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF'21) kapsamındaki görüşmelerini sürdürüyor. Togo Savunma Bakanı Marguerite Gnakade, Kamerun Savunma Bakanı Joseph Beti Assomo ile görüştü. Akar ayrıca, Kazakistan Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Murat Bektanov'u da kabul etti. (ZA-
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