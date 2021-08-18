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- Akar, Kosova Savunma Bakanı Mehaj ile görüştü
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18 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Akar, Kosova Savunma Bakanı Mehaj ile görüştü

- Akar, Kosova Savunma Bakanı Mehaj ile görüştü

Görüşmeden görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Alışveriş 


- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kosova Savunma Bakanı Armend Mehaj ile görüştü. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen 15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF’21) kapsamında, Kosova Savunma Bakanı Mehaj ile bir araya geldi. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. (ZA-
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