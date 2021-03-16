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16 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Akan trafiğe rağmen ters yönde ilerledi... O anlar kameraya böyle yansıdı

Akan trafiğe rağmen ters yönde ilerledi... O anlar kameraya böyle yansıdı

Ters yönde ilerleyen otomobil

( KARABÜK ) KARABÜK

Can Güvenliği Kamera Cep Telefonu 


- Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, akan trafiğe rağmen ters yönde giderek tehlike oluşturan otomobil, cep telefonu kamerasına yansıdı. Karabük - Safranbolu karayolunda Adnan Menderes Bulvarı üzerinde ters yönde seyreden bir otomobil akan trafiğe rağmen kilometrelerce ilerlemesi cep telefonuyla kayda alındı. Kendisinin ve başkalarının can güvenliğini tehlikeye atarak kara yolunda ilerleyen otomobilin trafiğin akıcı olduğu istikamette hem kendisinin, hem de karşı yönden gelen sürücülerin hayatlarını tehlikeye atarak ilerlemesi ise pes dedirtti.
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