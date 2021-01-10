Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Akademisyenler sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı

Akademisyenler sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı

Mama vermeye giderken görüntü

Üniversite Kampüsü Köpek Hayvan Irak Sokak Hayvanları 

-Mama verirken görüntü
-Akademisyenler hayvanları severken görüntü
-Araştırma görevlisi Orhan Kutluay röportaj

( MARDİN ) MARDİN

- Mardin’de akademisyenler sokağa çıkma kısıtlamasında yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için kampüsün belirli noktalarına mama ve su bıraktı. Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarih bölümü akademisyenleri Dr. Remzi Avcı, araştırma görevlileri Cemal Ülke ve Orhan Kutluay sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günlerde üniversite kampüsünde yaşayan sokak hayvanlarını beslemek için Doğa Koruma Müdürlüğünden izin aldı. Akademisyenler aldıkları izinle, kısıtlamanın olduğu günlerde sokağa çıkarak kampüste bulunan sokak hayvanlarına mama ve su bırakıyor. Araştırma görevlisi Orhan Kutluay, kampüste kedi ve köpeklerin olduğunu ve onları kısıtlama günlerinde beslemek için gerekli izinleri aldıklarını söyledi.

Kutluay, "Burada köpek ve kedilerimiz var. Yasaklardan dolayı çıkmak mümkün olmadığı için Doğa Koruma Müdürlüğüne başvurarak izin aldık kısıtlamalarda sokağa çıkmak için. Bu kısıtlama süresince hem kedilere hem de köpeklere mama ve su veriyoruz. Bunlardan başka köpeklerimizde var. Onları da besliyoruz. Canlarımız aç kalıyorlar, susuz kalıyorlar. Vatandaşlarımız kampüsümüze gelip mama verebilirler, su verebilirler. Aynı zamanda üniversitemizin güvenliğine mama bırakabilirler. Biz de o mamaları canlarımıza verme imkanına kavuşuruz bu sayede. Vatandaşlarımızda evlerinin önüne kaplara ve yerlere mama ve su bırakabilirlerse bu soğuklarda aç kalan hayvanlarımız karınlarını doyurabilirler. Bu anlamda vatandaşlarımıza büyük görevler düşüyor. Onlarda bu anlamda yardımcı olabilirlerse memnun oluruz" dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı