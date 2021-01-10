Akademisyenler sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı

-Mama verirken görüntü

-Akademisyenler hayvanları severken görüntü

-Araştırma görevlisi Orhan Kutluay röportaj



( MARDİN ) MARDİN



- Mardin’de akademisyenler sokağa çıkma kısıtlamasında yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için kampüsün belirli noktalarına mama ve su bıraktı. Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarih bölümü akademisyenleri Dr. Remzi Avcı, araştırma görevlileri Cemal Ülke ve Orhan Kutluay sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günlerde üniversite kampüsünde yaşayan sokak hayvanlarını beslemek için Doğa Koruma Müdürlüğünden izin aldı. Akademisyenler aldıkları izinle, kısıtlamanın olduğu günlerde sokağa çıkarak kampüste bulunan sokak hayvanlarına mama ve su bırakıyor. Araştırma görevlisi Orhan Kutluay, kampüste kedi ve köpeklerin olduğunu ve onları kısıtlama günlerinde beslemek için gerekli izinleri aldıklarını söyledi.



Kutluay, "Burada köpek ve kedilerimiz var. Yasaklardan dolayı çıkmak mümkün olmadığı için Doğa Koruma Müdürlüğüne başvurarak izin aldık kısıtlamalarda sokağa çıkmak için. Bu kısıtlama süresince hem kedilere hem de köpeklere mama ve su veriyoruz. Bunlardan başka köpeklerimizde var. Onları da besliyoruz. Canlarımız aç kalıyorlar, susuz kalıyorlar. Vatandaşlarımız kampüsümüze gelip mama verebilirler, su verebilirler. Aynı zamanda üniversitemizin güvenliğine mama bırakabilirler. Biz de o mamaları canlarımıza verme imkanına kavuşuruz bu sayede. Vatandaşlarımızda evlerinin önüne kaplara ve yerlere mama ve su bırakabilirlerse bu soğuklarda aç kalan hayvanlarımız karınlarını doyurabilirler. Bu anlamda vatandaşlarımıza büyük görevler düşüyor. Onlarda bu anlamda yardımcı olabilirlerse memnun oluruz" dedi.





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