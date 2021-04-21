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21 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
AK Partili Şamil Tayyar'ın babası son yolculuğuna uğurlanıyor

AK Partili Şamil Tayyar'ın babası son yolculuğuna uğurlanıyor

Bakanın gelişi

Cenaze Cenaze Namazı 

-karşılanması
-tabuttan görüntü
-katılanlardan detaylar
-Bakan Abdülhamit Gül'den detay
-fotoğraflar

( GAZİANTEP -EK) GAZİANTEP

- AK Parti MKYK Üyesi ve AK Parti 24, 25 ve 26. dönem Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar’ın babası Hüseyin Tayyar, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde son yolculuğuna uğurlanıyor.Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir İslahiye Devlet Hastanesinde tedavi gören AK Parti MKYK Üyesi ve AK Parti 24, 25 ve 26. dönem Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın babası Hüseyin Tayyar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamamıştı. Hüseyin Tayyar'ın cenazesi, İslahiye’deki Sıddıka Tayyar Camii’ne getirildi.
Burada öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazına Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yakınları ve devlet erkanı ile çok sayıda seveni katıldı.
Tayyar’ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından defnediliyor.
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