AK Partili meclis üyesinden Başkan Yavaş'a; 'Proje yarım kaldı'

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( ANKARA )- AK Parti Altındağ Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan :“ Tabela var otobüs yok ” ANKARA



- AK Parti Altındağ Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan ,Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Kale ve Ulus civarında turizmi hareketlendirmek için başlattığı projenin yarım kaldığını söyledi.



AK Parti Altındağ Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan , “Bu projeye göre kale ve ulus civarında bir otobüs düzenli olarak bu bölgelere sefer yapacaktı. Böylece turizm hareketlenecekti. Ancak şu ana kadar bir tek otobüs seferi yapılmadı. Ulus ve Samanpazarı Esnafı ’da “ne seferi bir tek otobüs yok” diyor. “Hani bölge hareketlenecekti” diye soran esnaflar büyük bir hayal kırıklığı içerisindeyiz diyorlar” dedi.

Ak Parti Altındağ Belediye Meclis üyesi Sinan Burhan, “Bugüne kadar kaleye bir tek turist otobüsü gitmedi. Mansur Bey’i tebrik ediyorum algı mükemmel. Esnafa yardım edeceğim der en az yarısına etmez. Sanki tüm Ankara esnafını Mansur Bey doyuruyor. Öte yandan bisiklet yolu yapacağım dedi bir bölgeye yaptı sanki Ankara’nın tüm köy ve ilçelerine de yaptı sanırsınız, yok böyle bir hizmet. Bakın, Altındağ İlçesindeyiz. Kaleye bir tek otobüs yollamadı” açıklamasında bulundu. ( HK-



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