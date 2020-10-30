Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
AK Partili Bekle’den Fransa’ya tepki

AK Partili Bekle’den Fransa’ya tepki

Açıklama

İslam Çerikli Öğrenciler Peygamber 

-detay görüntüler

( İZMİR )- "Peygamber Efendimiz bizim şerefimizdir" İZMİR

- İzmir’de geçmiş Mevlit Kandili nedeniyle bir programa katılan AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, Fransa’da yayınlanan ve Hz. Muhammed’e hakaret edilen çizimlerin özellikle bu tarihlerde yayınlandığını söyledi.

İzmir’in Karabağlar ilçesinde bulunan Bozyaka Mevlana İmam Hatip Orta Okulunda Mevlit Kandili nedeniyle düzenlenen programa AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle de katıldı.
Öğrencilerin Kur’an tilavetinde bulundukları ve ilahiler söyledikleri programda, öğrencilere Kur’an-ı Kerim de hediye edildi.Programın ardından açıklamalarda bulunan AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, “Çarşamba günü Peygamber Efendimizin dünyayı şereflendirdiği gündü. Hep birlikte idrak ettik. Bu hafta bizler için çok önemli” dedi.
Hz. Muhammed’in anıldığı bugünlerde Fransa’da yayınlanan hakaret içerikli çizimlerin olduğunu hatırlatan Bekle, “Biz peygamberimizi anarken ben özellikle bu tarihin seçildiğini düşünüyorum. Adlarını bile anmak istemiyorum ama Fransa’da yapılanları milletimiz çok iyi biliyor. O dergi dedikleri şey bize göre paçavradır. Bu topraklar hoşgörü ile yoğrulmuş topraklar, dinimiz hoşgörü dinidir. Uzun zamandır Avrupa, İslam’ı terörle bağdaştıran bir yaklaşım içinde. Cumhurbaşkanımız çok net ifade etti.
Müslüman’dan terörist, teröristten Müslüman olmaz. Bu yaklaşımı şiddetle kınıyoruz. Peygamber Efendimiz bizim şerefimizdir” diye konuştu.
Neptün Soyer'e Charlie Hebdo paylaşımı tepkisiİzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in eşi Neptün Soyer’in, geçmiş yıllarda Charlie Hebdo dergisine destek olmak için Hz. Muhammed’e hakaretler yağdırılan bir baskısı ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaştığı iddialarına da değinen Bekle, “Bunu neden paylaştı diye Neptün Hanıma sormak lazım. Biz her türlü farklılığa saygı duyduk. İzmir’de cami, kilise, havra yan yana yer alıyor. Bu şehirde bin yıldır hoşgörü ile yaşıyoruz. İzmirli bu yaklaşımı asla benimsemez. İzmirliler de kınıyor bu yaklaşımı. Bu, demokrasi ve insan hakları ile açıklanamaz. Bu, ne İzmirlilerin ne de Türkiye’nin kabul edebileceği bir yaklaşım değil” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Başkente Değer Katacak Külliyede Sona GelindiBaşkente Değer Katacak Külliyede Sona Gelindi
15 Temmuz Belgeseli, Erdoğanı Ağlattı15 Temmuz Belgeseli, Erdoğanı Ağlattı
Diyarbakır'da Onbinler Peygamber Sevdasını HaykırdıDiyarbakır'da Onbinler Peygamber Sevdasını Haykırdı
13. İslam Zirvesi Konferansı Zirve Toplantısı13. İslam Zirvesi Konferansı Zirve Toplantısı
Dünya Liderleri SavanoradaDünya Liderleri Savanorada
Almanyada İslam Karşıtı Gösteriler Büyüyor!Almanyada İslam Karşıtı Gösteriler Büyüyor!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı