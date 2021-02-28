AK Parti Yönetim Kurulunun hazırladığı video sosyal medyada yüksek izlenme oranına ulaştı

-Sürecin görsellerle anlatımı

-Parti yönetim kurulu üyelerinin düşünceleri

-İl başkanı açıklaması

-Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın anlatımı



( KIRŞEHİR )- Kırşehir AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal, “28 Şubat zorbalıklarla dolu bir utanç tarihidir” KIRŞEHİR



- AK Parti Kırşehir Teşkilatı çektiği 28 Şubat post modern darbesinin anlatıldığı video büyük ilgi gördü. İl Başkanı Seher Ünsal, "28 Şubat süreci demokrasiye, özgürlüğe, temel haklara ve toplumun öz değerlerine karşı girişilen zorbalıklarla dolu bir utanç tarihidir" dedi.

Kırşehir İl Başkanlığı tarafından hazırlanan ve yönetim kurulu üyelerinin anlattığı ’28 Şubat’ın anımsattıkları’ videosu sosyal medyada yüksek izlenme oranına ulaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanan ve İç Anadolu Bölgesinin tek kadın İl Başkanı olma özelliğini taşıyan Seher Ünsal, parti teşkilatınca çekilen videoda düşüncelerini anlattı. İl Başkanı Ünsal, “28 Şubat süreci demokrasiye, özgürlüğe, temel haklara ve toplumun öz değerlerine karşı girişilen zorbalıklarla dolu bir utanç tarihidir.” dedi.

28 Şubat sürecini yaşayanların ve kitaplardan okuyanların anlatımlarının yer aldığı video klip 28 Şubat 1997 tarihi ile başlarken o dönem de yaşanan süreci kesitler halinde aktarıyor. Video da parti yönetim kurulu üyelerine ise 28 Şubat size ne hatırlatıyor? Sorusu soruluyor. Hazırlanan klip ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın o dönem düşüncelerinin yer aldığı anlatımla bitiriliyor.



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