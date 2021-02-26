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26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
AK Parti Yalova İlçe Kadın Kolları Diyarbakır’a yardım eli uzatıyor

AK Parti Yalova İlçe Kadın Kolları Diyarbakır’a yardım eli uzatıyor

Yardım malzemelerinden görüntü

Bebek Yardım Kampanyası İdlib Yeni Doğan Bebek 

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( YALOVA ) YALOVA

- AK Parti Yalova Çiftlikköy İlçe Kadın Kolları Başkanlığı Diyarbakır’ın Lice ilçesinde ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatıyor. AK Parti Çiftlikköy İlçe Kadın Kolları Başkanlığı “Kardeş Köprüsü Projesi” adı altında toplandı. Daha önce İdlib’e yardım kampanyası düzenleyen İlçe Kadın Kolları, bu kez Diyarbakır’a kampanya düzenledi.
İlçe Kadın Kolları ,Diyarbakır’ın Lice İlçesinde ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmak için “Kardeş Köprüsü” projesiyle İlçedeki vatandaşlarla bir araya gelerek büyükten küçüğe yaklaşık 500 kişiye giysi topladı. AK Parti Çiftlikköy İlçe Kadın Kolları Başkanı Dilek Aydın, konuyla ilgili açıklama yaptı. Başkan Dilek, AK Parti Diyarbakır İlçe Kadın Kolları Başkanı Nurçin Tünel’in talebi üzerine yardım kampanyası düzenlediklerini söyledi.

Gönül köprüsü kurarak Çiftlikköy Kadın Kolları ile birlikte vatandaşların da yardımıyla projeyi oluşturduklarını ifade etti.
3 gün içinde topladıkları giysileri ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını dile getiren Başkan Dilek, “Bebekten çocuğa gençten yaşlıya birçok kıyafet, montlar, botlar, ceketler, ayakkabılar, çocuk ve yeni doğan bebek kıyafetleri ve oyuncaklar topladık. Ak Parti Lice İlçemize ulaştıracağız” ifadelerini kullandı.
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