- AK Parti üyesi gençlerden Darülaceze’deki yaşlıları konser sürprizi

-Yaşlıların konseri dinlemesi

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- AK Parti üyesi bir grup genç, "Yaşlılar Haftası” dolayısıyla Şişli Darülaceze Huzurevi bahçesinde yaşlılar için konser verdi. AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafınca organize edilen konserde, Türk Sanat Müziği parçalarını seslendirdi. AK Parti üyesi bir grup genç, ‘Yaşlılar Haftası’ dolayısıyla Şişli Darülaceze Huzurevinde kalan yaşlılar için özel bir konser etkinliği düzenledi.

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafınca organize edilen konserde, Türk Sanat Müziği parçalarını seslendirdi. Korona virüs sebebiyle huzurevi bahçesinde sosyal mesafe koşullarına uyularak seslendirilen parçalarda huzurevi sakinleri doyasıya eğlendi. AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Ramazan Güler, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, AK Parti üyesi gençlerin enstrümanları ile huzurevi sakinlerine moral verdiklerini söyledi.



“Sürecin en sıkıntılı kesimi bizlere göre Huzurevlerinde ve Bakım evlerinde” Ramazan Güler konuşmalarına şöyle devam etti; “65 yaş üzerinin dışarı çıkamaması, yakınlarının onları ziyarete gelememesi derken sürecin en sıkıntılı kesimi bizlere göre Huzurevlerinde ve Bakım evlerinde kalan yaşlılarımız oldu bizlerde bunun farkındayız, yaklaşık 365 gündür bu sürecin sancısını çeken büyüklerimize uzaktan nasıl moral verebiliriz diye düşündük. Tamamı AK Parti üyesi gençlerden oluşan müzik aletlerini çalabilen şarkı söyleyebilen arkadaşlarımız ile minik bir konser vermek istedik” dedi.

(OFY- MB-



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