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24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
AK Parti Şanlıurfa milletvekili ve kardeşine yönelik suikast girişimi önlendi

AK Parti Şanlıurfa milletvekili ve kardeşine yönelik suikast girişimi önlendi

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( ANKARA ) ANKARA

Suikast Girişimi Milletvekili Terör Örgütü İstihbarat Yardım ve Yataklık 


- Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütü adına eylem yapmak üzere Suriye'den gönderilen S.P isimli örgüt mensubu Şanlıurfa Birecik ilçesinde yakalandı.. Alınan bilgiye göre, Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütü adına eylem yapmak üzere Suriye'den gönderilen S.P isimli örgüt mensubu Şanlıurfa Birecik ilçesinde yakalandı. Devam eden operasyonlarda da örgüt mensubuna yardım ve yataklık yapan 9 işbirlikçi şahıs Birecik, Suruç ve Gaziantep'te gözaltına alındı.Şahısların ikametlerinde ve gösterdikleri yerlerde yapılan aramalarda; 1 adet M16 Piyade Tüfeği, 2 adet Kalaşnikof Piyade Tüfeği, 3 adet El Bombası, 10 Adet Şarjör, 1 adet Termal Dürbün ele geçirildi. Suriye'de terör örgütünün kontrolündeki Ayn El Arab'dan (Kobani) illegal yollarla ülkemize gönderilen terör örgütü mensubunun AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve kardeşine eylem gerçekleştirmek üzere gönderildiğini, bu eylemi gerçeklestirmek üzere milis ağı oluşturduğu sırada yakalandığını itiraf ettiği öğrenildi. (BC -
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