AK Parti’nin sosyal medya hesaplarında 23 Nisan logosu değişimi

- AK Parti sosyal medya hesaplarındaki logosunu, , 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle değiştirdi. AK Parti'nin Twitter hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Bugün logomuzu Simay'ın emeğiyle işlediği hayal gücüne bırakıyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun" denildi.
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