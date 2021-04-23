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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
AK Parti’nin sosyal medya hesaplarında 23 Nisan logosu değişimi

AK Parti’nin sosyal medya hesaplarında 23 Nisan logosu değişimi

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( ANKARA ) ANKARA

Sosyal Medya Logos Irak 


- AK Parti sosyal medya hesaplarındaki logosunu, , 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle değiştirdi. AK Parti'nin Twitter hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Bugün logomuzu Simay'ın emeğiyle işlediği hayal gücüne bırakıyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun" denildi.
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