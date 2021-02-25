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25 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
AK Parti’li Özbek mazbatasını aldı

AK Parti’li Özbek mazbatasını aldı

Mazbatasını alması

Salar Muttalip Allah Konferans Telekonferans 

-Basın açıklaması
-Pandemi açıklaması

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- AK Parti Hakkari İl Başkanlığına seçilen Abdulmuttalip Özbek mazbatasını aldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferansla katıldığı kongrede seçilen Abdulmuttalip Özbek, bugün İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını aldı. Özbek, il yönetimi ile beraber mazbatasını Merkez İlçe Seçim Kurulu Müdürü Muhammed Çağlar Demir'den aldı.Burada gazetecilere açıklamada bulunan Özbek, AK Parti İl Başkanlığı görevine getirilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Allah bizi önce kendisine, sonra halkımızı ve Cumhurbaşkanımıza mahcup etmesin. Bunun çok büyük bir sorumluluk olduğunu biliyorum. Bu mazbatayı bütün Hakkari halkı adına alıyorum. Herkese katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Ben buradan bütün Hakkari halkına şunu söylemek istiyorum; hep beraber elbirliği ile elimizden ne gelirse Hakkari için yapacağız. Bunun sorumluluğu ve bilincindeyiz. Bu sorumluluk ağır bir sorumluluk. Partililerimizin, halkımızın gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyorum. Ben bu mazbatayı Hakkari halkı adına alıyorum. Allah bizleri kimseye karşı mahcup etmesin'' şeklinde konuştu.
Başkan Özbek, pandemide 81 il arasında ilk sırayı alarak korona virüs tedbirleri kapsamında büyük bir başarıya imza atan ve emeği geçen Hakkari Valiliği ve kurallara uyan Hakkari halkına teşekkür etti. Özbek, “Hakkari halkı pandemi sürecinde çok büyük bir uyum gösterdi. Bununda sorumluluğunu aldı ve başardı. Kural ve yasalara uyan Hakkari inşallah uyum sürecinde ilk sırada başlar” dedi.

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