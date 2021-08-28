Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
AK Parti'li Kaya: 'Devlet tüm imkanlarıyla Esenyamaç halkının yanında'
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
AK Parti'li Kaya: 'Devlet tüm imkanlarıyla Esenyamaç halkının yanında'

AK Parti'li Kaya: 'Devlet tüm imkanlarıyla Esenyamaç halkının yanında'

Ak Parti heyeti Sel bölgesinde

Orman Yangınları Geçmiş Olsun Sel Felaketi Yangın Felaket 

-Fatma Betül Sayan Kaya Esenyaç ve Başkale Esnaf Ziyareti
-Fatma Betül SAYAN Kaya Açıklaması
-Genel Detay görüntüler

( VAN ) AK Parti'li Kaya: "Devlet tüm imkanlarıyla Esenyamaç halkının yanında" VAN

- AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi, Eski Aile ve Sosyal Politikalar eski Bakanı ve İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya, Başkale’deki sel felaketinin yaşandığı mahallede incelemelerde bulunarak, "Devlet tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanındadır" dedi.
Van'da meydana gelen sel felaketinde etkilenen bölgeleri incelemek üzere Van'a gelen AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi İstanbul Milletvekili ve Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile beraberindeki AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, MKYK üyesi Abdurrahman Kurt ve beraberindeki heyet, sel felaketinden etkilenen Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi'ne geçti. Heyeti burada Başkale Kaymakamı Asım Solak ve AFAD Van İl Müdürü Ali İhsan Körpeş karşıladı. Selzedelerle tek tek görüşen ve taleplerini dinleyen Kaya, Van'da yaşanan sel felaketinden dolayı vatandaşın ihtiyaçlarını yerinde görmek üzere ilçeye geldiklerini belirterek, "Burada hepimizi derinden üzen bir sel felaketi yaşandı, büyük geçmiş olsun, Sayın Cumhurbaşkanımız bizi buraya gönderdi. Türkiye'nin neresinde olursa olsun yaşanan bir acıyı yüreğinde hisseden bir Cumhurbaşkanımız ve ekibi var. Burada yaşanan acılar hepimizin acısıdır. Türkiye'de yaşanan orman yangınları, sel afetleri hepimizi derinden üzmüştür. Ülkemizin tüm insanları nerede olursa olsun yaşanan bir felakette tek yürek olur. 81 il olarak kardeşiz. AK Parti “sosyal devlet anlayışı” çerçevesinde her zaman vatandaşların yanındadır. Devletimiz Esenyamaç'ta ilk andan itibaren tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında olmuştur. Hiçbir vatandaşımızı ihmal etmeyeceğiz. Milletimiz hiçbir konuda, hiçbir durumda yalnız değildir. Devletimizin bütün birimleriyle, kurumlarıyla her zaman milletimizin yanındayız. Kaymakamımıza teşekkür ediyorum. Devletimiz var olsun. Van’a, Başkale’ye, Esenyamaç’a Cumhurbaşkanımızın selamlarını getirdik. Rabbim bir daha böyle afetler yaşatmasın. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" dedi.
Kaya, sel suyuna kapılan Kader Yurtseven ve annesini de ziyaret etti. Devletin her zaman yanlarında olduğunu dile getiren Kaya, Yurtseven ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Kaya ve beraberindeki AK Parti heyeti, daha sonra Başkale ilçe merkez esnafını ziyaret etti.
İlgili Foto Galeriler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bartın sele kapıldıBartın sele kapıldı
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement