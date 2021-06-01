Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
1 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
AK Parti'li gençlerden İBB'ye 'baklavalı' protesto

AK Parti'li gençlerden İBB'ye 'baklavalı' protesto

Gençlik kolları üyelerinden görüntü

Protesto Toplantı Irak 

-Baklavadan görüntü
-Baklava dağıtımından görüntü
-Açıklama
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları üyeleri, kilosu 392 liradan baklava aldığı iddia edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesini, Saraçhane’de bulunan İBB binası önünde vatandaşlara baklava dağıtarak protesto etti.AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları üyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) baklavanın kilosuna 392 lira verdiği iddiaları üzerine Saraçhane’de bulunan İBB binası önünde toplanarak protesto gösterisi yaptı. Gençlik Kolları üyeleri burada kurdukları stantta vatandaşlara baklava dağıttıktan sonra İBB’nin bahçesine giderek güvenlik görevlilerine baklava ikramında bulunmak istedi. İBB görevlileri ise baklava ikramını geri çevirdi.Baklava dağıtımı sonrası açıklama yapan AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Osman Tomakin, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi karşısında toplandık. Tabii burada toplanma nedenimiz hem medyamızda hem de meclis toplantılarımızda çokça geçtiği üzere kilosu 392 TL’ ye baklava alınmış. Biz İstanbul’da aradık taradık 392 TL’ye bir baklava bulamadık. Tabii kilosu 392 TL olmasa da baklava dağıtalım istedik. Burada bir israf olduğunu düşünüyoruz. Gençler olarak da bu israfın karşısındayız. Seçimden önce israf var israfı bitireceğiz diyenlerin hatta bundan ötürü dikey bahçeleri sökenlerin 392 TL‘ye baklava almasını da milletin takdirine bırakıyoruz. Herkese de afiyet olsun diyoruz” diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
İranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını diktiİranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını dikti
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement